Ростовська область перебуває під атакою вже понад три години. Місцеві жителі розповідають про вибухи та сильну пожежу.

OSINT-аналітик ASTRA вивчив відео очевидців. OSINT - це аналіз відкритих даних, зокрема фото та відео із соцмереж.

За його висновком, горить саме в тому напрямку, де стоять два підприємства.

У місцевих пабліках пишуть, що на об'єктах могли "здетонувати резервуари".

Новошахтинський завод нафтопродуктів - це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії, яке належить ТОВ "Юг Енерго".

Завод під'єднаний до нафтопроводу "Суходольна - Родіонівська". Також він має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для перевезення нафтопродуктів.

Другий можливий осередок пожежі - ТОВ "ТАТА-ГАЗ". Це приватна компанія з Новошахтинська, яка торгує паливом, зберігає його та займається логістикою.