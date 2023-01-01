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В новогоднюю ночь россияне оставили Херсон без света

Фото: в новогоднюю ночь россияне оставили Херсон без света (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результате вражеских обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окружающие населенные пункты остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Оккупанты опали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, сообщил глава ОГА.

Напомним, в новогоднюю ночь на всей Украины объявили воздушную тревогу.

В одном из районов Киева осколок упал на автомобиль. Позже в ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В области и в столице слышны взрывы, вероятно, работает ПВО.

В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию 102 о пролетах.

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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Херсонская область