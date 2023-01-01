В полиции обратились с просьбой сообщать о пролетах "Шахедов"

Правоохранители обратились с просьбой сообщать о пролетах "Шахедов" после очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

Украинцев просят сообщать о пролетах на спецлинию.

"Если вы слышите такой звук или видите в небе воздушные объекты сразу сообщайте на специальную линию "102", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

В одном из районов осколок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет.

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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