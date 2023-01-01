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Ракетная атака на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 01:27
Ракетная атака на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль Фото: ракетная атака на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Артур Родивилов

В Шевченсковском районе Киева осколок ракеты упал автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Отмечается, что сработала система ПВО.

"В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и потерпевших предварительно нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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