Ракетная атака на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль
Фото: ракетная атака на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль (t.me/vitaliy_klitschko)
В Шевченсковском районе Киева осколок ракеты упал автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Отмечается, что сработала система ПВО.
"В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и потерпевших предварительно нет", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.
Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.
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