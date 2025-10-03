ua en ru
Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику

Украина, Пятница 03 октября 2025 08:00
Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные на 3 октября (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасия

На 3 октября 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика учитывает уточненные разведданные, включая боевую технику, артиллерию, БПЛА и личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Уточненная статистика учитывает свежие разведывательные сведения и корректирует данные по личному составу, боевой технике, артиллерии, РСЗО, БПЛА и крылатым ракетам.

Общая динамика потерь

С 24 февраля 2022 года по 3 октября 2025 года ориентировочные потери противника составляют:

  • Личный состав: ~1 113 430 человек (+970 за сутки)

  • Танки: 11 226 (+1)

  • Боевая бронетехника: 23 298 (+1)

  • Артиллерийские системы: 33 413 (+13)

  • РСЗО: 1 514 (+1)

Воздушные и морские потери

  • Средства ПВО: 1 222 единицы

  • Самолеты: 427

  • Вертолеты: 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 66 093 (+273)

  • Крылатые ракеты: 3 793

  • Корабли и катера: 28

  • Подлодки: 1

Потери автомобильной и специальной техники

  • Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 63 325 (+44)

  • Специальная техника: 3 970

Среди них учитываются как транспортные средства, так и инженерная и другая специализированная техника, что отражает общие возможности противника по передвижению и обеспечению войск.

Напоминаем, что в период с 1 по 2 октября на линии фронта произошло 158 боевых инцидентов. Наиболее напряжённой остается Покровское направление, где украинские войска отразили 45 атак российских подразделений.

Отметим, что в ближайшее время российские вооруженные силы продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях — Покровском и Добропольском. На этих участках фронта ожидается усиление обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск. Аналитики отмечают, что выбор этих направлений связан с их тактической значимостью: контроль над ними позволяет держать под давлением соседние районы и создавать угрозу для коммуникаций противника.

