Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику

На 3 октября 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика учитывает уточненные разведданные, включая боевую технику, артиллерию, БПЛА и личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Среди них учитываются как транспортные средства, так и инженерная и другая специализированная техника, что отражает общие возможности противника по передвижению и обеспечению войск.

С 24 февраля 2022 года по 3 октября 2025 года ориентировочные потери противника составляют:

Напоминаем, что в период с 1 по 2 октября на линии фронта произошло 158 боевых инцидентов. Наиболее напряжённой остается Покровское направление, где украинские войска отразили 45 атак российских подразделений.

Отметим, что в ближайшее время российские вооруженные силы продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях — Покровском и Добропольском. На этих участках фронта ожидается усиление обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск. Аналитики отмечают, что выбор этих направлений связан с их тактической значимостью: контроль над ними позволяет держать под давлением соседние районы и создавать угрозу для коммуникаций противника.