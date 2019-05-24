Нового прем'єра Британії планують обрати по 20 липня

Фото: Палата громад (en.wikipedia.org)

Консерватори сподіваються, що процес відбору вдасться кандидата завершити до кінця червня

Консервативна партія Великобританії планує обрати нового лідера, який також стане прем'єр-міністром, перш ніж Палата громад піде на літні канікули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Консерватори планують визначитися з наступником Терези Мей до 20 липня, так як британські депутати зазвичай йдуть на канікули з третього чи четвертого тижня липня.

Подання кандидатур на пост прем'єр-міністра триватиме до 10 червня, а наступні раунди голосування будуть тривати до тих пір, поки не залишиться два фіналіста.

Консерватори сподіваються, що процес відбору вдасться завершити до кінця червня, що дозволить їм провести серію зустрічей по всій Великобританії з кандидатами і визначитися, кому віддати свої голоси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Пізніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що сприйняв заяву Мей про відставку "без радості". Також прес-секретар комісії Міна Андреєва зазначила, що позиція Європейського союзу за умов виходу Великобританії з ЄС не змінилися, незважаючи на відставку прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей.