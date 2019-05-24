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Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей

Новини » Політика    24.05.2019 - 15:25
Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей
Ілюстративне фото (Maxpixel.net)

Євросоюз залишить угоду про вихід Британії з ЄС, яка зайшла в глухий кут, незмінною

Позиція Європейського союзу за умов виходу Великобританії з союзу не змінилися, незважаючи на відставку прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-секретар комісії Міни Андрєєвої.

За словами Андрєєвої, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сприйняв оголошення Мей про відставку "без радості".

"Президент дуже любив і цінував роботу з прем'єр-міністром Мей. Він буде також поважати, і встановлювати робочі відносини з будь-яким новим прем'єр-міністром, ким би він не був", - заявила прес-секретар комісії.

Крім того, Андрєєва підтвердила, що Євросоюз залишить що зайшла в глухий кут угоду незмінною, але може змінити супутню політичну декларацію про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Таким чином Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади глави уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді з-за виходу Британії з Євросоюзу.

Додамо, уряд Великобританії перенесло опублікування нового плану по виходу з Європейського союзу, очікуване 24 травня, на червень. Новий варіант законопроекту про Brexit був представлений напередодні прем'єр-міністром Великобританії громад Терезою Мей в Палаті.

 

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