Нового премьера Британии планируют избрать по 20 июля

Фото: Палата общин (en.wikipedia.org)

Консерваторы надеются, что процесс отбора удастся кандидата завершить до конца июня

Консервативная партия Великобритании планирует избрать нового лидера, который также станет премьер-министром, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Консерваторы планируют определиться с преемником Терезы Мэй до 20 июля, так как британские депутаты обычно уходят на каникулы с третьей или четвертой недели июля.

Представление кандидатур на пост премьер-министра продлится до 10 июня, а последующие раунды голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два финалиста.

Консерваторы надеются, что процесс отбора удастся завершить до конца июня, что позволит им провести серию встреч по всей Великобритании с кандидатами и определиться, кому отдать свои голоса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что покидает свой пост 7 июня. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за соглашения о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

Позже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что воспринял заявление Мэй об отставке "без радости". Также пресс-секретарь комиссии Мина Андреева отметила, что позиция Европейского союза по условиям выхода Великобритании из ЕС не изменились, несмотря на отставку премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.