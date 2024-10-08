Новый лидер "Хезболлы", вероятно, был ликвидирован, - глава Минобороны Израиля

По словам главы Минобороны, Хашим Сафи ад-Дин мог быть убит во время удара по Бейруту, который был нанесен на прошлой неделе.

"Хезболла" - это организация без лидера, Насралла был ликвидирован, его сменщик, вероятно, также был ликвидирован. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать", - подчеркнул Галант.

Он уточнил, что помимо ликвидации лидеров, огневой потенциал группировки также сильно пострадал.

Галант подчеркнул, что за действиями Израиля сейчас наблюдают на всем Ближнем Востоке.

"Когда дым в Ливане рассеется, в Иране поймут, что потеряли свой самый ценный актив - "Хезболлу", - добавил министр.