Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового главаря "Хезболлы", - СМИ

Преемник ликвидированного главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы - Хашим Софи ад-Дин - мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут (Ливан) 4 октября. Подтвержденной информации еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya и Reuters .

Как заявил генсек Арабского исламского совета Мухаммед Али аль-Хусейни в эфире Al Arabiya, новый главарь "Хезболлы" находится среди погибших при ударе по южной части Бейрута.

Издание Al Hadath со ссылкой на источники пишет, что Софи ад-Дин находился в бункере, а израильская авиация якобы использовала 73-тонную бомбу. С ним мог находиться глава разведки ХАМАС, известный под прозвищем Мортада.

Как пишет Reuters, израильские авиаудары мешают провести поисковые работы на месте предполагаемого удара по бункеру Софи ад-Дина. Агентство со ссылкой на трех источников отмечает, что новый главарь террористов недоступен с момента пятничного удара.

Израильская сторона пока не заявляла о ликвидации Софи ад-Дина.

Кто такой Хашим Софи ад-Дин

Отметим, в результате удара по Бейруту в конце сентября погиб многолетний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. После серии атак началась сухопутная операция Израиля на территории Ливана, но воздушные удары постоянно продолжаются.

Вместо него генеральным секретарем группировки стал Хашим Софи ад-Дин. Он является двоюродным братом Насраллы и зятем ликвидированного командующего иранскими силами КУДС Касема Сулеймани.

Как пишет Al-Arabia, до этого в течение трех десятилетий он обрабатывал "деликатные" дела "Хезболлы", в то время как Насралла занимался стратегическими вопросами.