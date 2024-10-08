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Нового лідера "Хезболли", ймовірно, було ліквідовано, - глава Міноборони Ізраїлю

Фото: Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

"Хезболла", ймовірно, залишилася без свого нового лідера Хашима Сафі ад-Діна. Він міг бути ліквідований внаслідок авіаударів Ізраїлю.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами глави Міноборони, Хашим Сафі ад-Дін міг бути убитий під час удару по Бейруту, який було завдано минулого тижня.

"Хезболла" - це організація без лідера, Насраллу було ліквідовано, його змінника, ймовірно, також ліквідовано. Це має драматичний вплив на все, що відбувається. Нікому приймати рішення, нікому діяти", - наголосив Галант.

Він уточнив, що, крім ліквідації лідерів, вогневий потенціал угрупування також сильно постраждав.

Галант наголосив, що за діями Ізраїлю зараз спостерігають на всьому Близькому Сході.

"Коли дим у Лівані розсіється, в Ірані зрозуміють, що втратили свій найцінніший актив - "Хезболлу", - додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У момент атаки він перебував у центральному штабі угруповання.

Вже за кілька днів "Хезболла" вирішила оголосити своїм лідером Хашима Сафі ад-Діна.

5 жовтня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що нового лідера "Хезболли" було вбито внаслідок нового удару Ізраїлю по Бейруту.

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