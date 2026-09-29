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Новостройки дорожают неравномерно: где цены взлетели на 20% за год

10:07 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Новостройки дорожают неравномерно: где цены взлетели на 20% за год Что происходит на первичном рынке недвижимости (фото: РБК-Украина)
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Несмотря на экономические вызовы, в ряде регионов Украины зафиксировано существенное удорожание квадратного метра в новостройках, в то время как ситуация с количеством новых проектов в продаже отличается в зависимости от области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

ТОП-5 городов по приросту цен на первичке в валюте

Лидерами по темпам роста медианной стартовой цены за квадратный метр в долларах за последний год стали западные и центральные регионы страны.

Актуальные цены и динамика роста:

  • Черновцы и Винница - 1200 кв.м, что на 20%, чем в прошлом году
  • Житомир - 930 долларов, цена за год выросла на 15%
  • Хмельницкий - 850 долларов, цена также поднялась на 15%
  • Ивано-Франковск - 1000 долларов, что на 14% дороже, чем в прошлом году
  • Тернополь - 900 долларов, стоимость выросла на 14%

Новостройки дорожают неравномерно: где цены взлетели на 20% за годДинамика цен на первичке в разных городах Украины (скриншот)

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Что с количеством ЖК в этих городах

При этом в Тернополе количество ЖК уменьшилось на -36% (до 41 объекта), тогда как в Ивано-Франковске спад составил -9% (59 ЖК в продаже). А вот в Виннице количество ЖК увеличилось на 22% до 28 объектов.

В то же время Житомир стал рекордсменом по приросту ЖК за год. Их количество выросло на 38% до 22 объектов.

Новостройки дорожают неравномерно: где цены взлетели на 20% за годДанные о завершенных продажах и старте продаж в ЖК (скриншот)

В то же время, цены на первичке упали в четырех городах. Самое большое жилье в новостройках подешевело в Запорожье - на 7% в валюте до 540 долларов.

В Харькове и Сумах стоимость недвижимости на первичном рынке снизилась на 6% до 640 и 580 долларов соответственно. А в Полтаве за год цена упала на 2% и сейчас там "квадрат" в среднем продают за 800 долларов.

Ранее мы писали о том, что на аренду однокомнатной квартиры у молодежи идет от 14% до 76% зарплаты в зависимости от города. А чтобы купить такое жилье нужно откладывать деньги почти 10 лет.

Читайте также о том, что в Ивано-Франковске за год более чем на 40% подорожала аренда жилья. При этом большинство потенциальных покупателей считают, что стоимость квартир снова вырастет.

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