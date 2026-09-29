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Новобудови дорожчають нерівномірно: де ціни злетіли на 20% за рік

10:07 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Новобудови дорожчають нерівномірно: де ціни злетіли на 20% за рік Що відбувається на первинному ринку нерухомості (фото: РБК-Україна)
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Попри економічні виклики, у низці регіонів України зафіксовано суттєве здорожчання квадратного метра у новобудовах, тоді як ситуація з кількістю нових проєктів у продажу відрізняється залежно від області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

ТОП-5 міст за приростом цін на первинці у валюті

Лідерами за темпами зростання медіанної стартової ціни за квадратний метр у доларах за останній рік стали західні та центральні регіони країни.

Актуальні ціни і динаміка росту:

  • Чернівці та Вінниця - 1200 кв.м, що на 20%, ніж торік
  • Житомир - 930 доларів, ціна за рік зросла на 15%
  • Хмельницький - 850 доларів, ціна також піднялась на 15%
  • Івано-Франковськ - 1000 доларів, що на 14% дорожче, ніж торік
  • Тернополь - 900 доларів, вартість зросла на 14%

Новобудови дорожчають нерівномірно: де ціни злетіли на 20% за рікДинаміка цін на первинці у різних містах України (скриншот)

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Що із кількістю ЖК у цих містах

При цьому у Тернополі кількість ЖК зменшилась на -36% (до 41 об'єкта), тоді як в Івано-Франковську спад склав -9% (59 ЖК у продажу). А от у Вінниці кількість ЖК збільшилась на 22% до 28 об'єктів.

Водночас Житомир став рекордсменом із присросту ЖК за рік. Їх кількість зросла на 38% до 22 об'єктів.

Новобудови дорожчають нерівномірно: де ціни злетіли на 20% за рікДані про завершені продажі та старт продажів у ЖК (скриншот)

Водночас ціни на первинці впали у чотирьох містах. Найбільше житло у новобудовах подешевшало у Запоріжжі - на 7% у валюті до 540 доларів.

У Харкові та Сумах вартість нерухомості на первинному ринку знизилась на 6% до 640 та 580 доларів, відповідно. А у Полтаві за рік ціна влала на 2% і зараз там "квадрат" в середньому продають за 800 доларів.

Раніше ми писали про те, що на оренду однокімнатної квартири у молоді йде від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А щоб купити таке житло, треба відкладати гроші майже 10 років.

Читайте також про те, що в Івано-Франківську за рік більш ніж на 40% подорожчала оренда житла. При цьому більшість потенційних покупців вважають, що вартість квартир знову зросте.

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