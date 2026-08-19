Новая утечка GTA VI раскрыла карту и механики: что ждет игроков

Несмотря на все усилия Rockstar Games, уберечь разработку от посторонних глаз до официального релиза, в сети появились новые геймплейные ролики и снимок карты Grand Theft Auto VI.

Детали карты Леониды и первое видео с Джейсоном

Слитная карта штата Леонида (игрового аналога Флориды) демонстрирует крупный мегаполис на востоке, зеленые зоны на севере и западе, а также группу островов на юге. На карте отмечены иконки хранилищ, машин, масок для грабежей и даже аллигаторов.

В первом видео один из двух главных героев, Джейсон, находится в своем приюте у воды:

На балконе дома размещены тренажеры, отсылающие в механику тренировок с GTA San Andreas.

После точного броска баскетбольного мяча в корзину у героя временно растет показатель фокусировки.

В верхней части экрана заметна шкала фокуса и привычный для серии шрифт денежного баланса.

Локация полностью совпадает с официальными скриншотами Safehouse на сайте Rockstar.

Драка, система чести и новые механики авто

Второе видео показывает более динамичные события на дороге. Джейсон разворачивается на мосту в районе The Keys, провоцирует аварию с грузовиком и вступает в драку с водителем.

Во время этой сцены открываются важные игровые элементы:

герой ликвидирует оппонента гаечным ключом, а каждый удар тратит шкалу выносливости;

после драки игра выдает 2 звезды розыска, а на экране появляется иконка дьявола со знаком минуса, что указывает на наличие системы кармы/чести, как у Red Dead Redemption;

у машины появляются подсказки "loadout" и "storage", что намекает на возможность хранения оружия и предметов в багажнике;

на панели авто показано название машины и индикатор уровня горючего, поэтому транспорт придется заправлять.

Почему произошла утечка?

Анонимный хакер, выложивший видео, заявил, что сделал это в знак протеста против политики Rockstar .

Издательство планирует продавать физические копии игры без дисков - только с кодом активации в коробке. Информатор угрожает новыми сливами, если такую политику сохранят.

Напомним, что официальный полноценный показ Grand Theft Auto VI состоится в конце августа - сначала премьера пройдет на платформе Netflix, а позже видео появится на YouTube.

Релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября.