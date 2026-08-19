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Новий злив GTA VI розкрив карту і механіки: що чекає на гравців

15:14 19.08.2026 Ср
3 хв
Розробники вже надсилають скарги DMCA для блокування матеріалів
aimg Ольга Завада
Хакери злили GTA VI через відсутність дисків (скриншот: Rockstar Games)

У мережу потрапили нові кадри ігрового процесу та карта GTA VI. Вони розкрили повернення елементів прокачки з San Andreas, систему честі у стилі Red Dead Redemption та потребу заправляти авто.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Push.

Попри всі зусилля Rockstar Games уберегти розробку від сторонніх очей до офіційного релізу, у мережі з'явилися нові геймплейні ролики та знімок карти Grand Theft Auto VI.

Деталі карти Леоніди та перше відео з Джейсоном

Злита карта штату Леоніда (ігрового аналога Флориди) демонструє великий мегаполіс на сході, зелені зони на півночі та на заході, а також групу островів на півдні. На карті помічені іконки сховищ, машин, масок для грабежів та навіть алігаторів.

У першому відео один із двох головних героїв, Джейсон, перебуває у своєму притулку біля води:

  • На балконі будинку розміщено тренажери, що відсилає до механіки тренувань із GTA San Andreas.
  • Після влучного кидка баскетбольного м'яча в кошик у героя тимчасово зростає показник фокусу.
  • У верхній частині екрана помітні шкала фокусу та звичний для серії шрифт грошового балансу.
  • Локація повністю збігається з офіційними скріншотами Safehouse на сайті Rockstar.

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Бійка, система честі та нові механіки авто

Друге відео демонструє більш динамічні події на дорозі. Джейсон розвертається на мосту в районі The Keys, провокує аварію з вантажівкою та вступає у бійку з водієм.

Під час цієї сцени розкриваються важливі ігрові елементи:

  • Герой ліквідовує оппонента гайковим ключем, а кожен удар витрачає шкалу витривалості.
  • Після бійки гра видає 2 зірки розшуку, а на екрані з'являється іконка диявола зі знаком мінусу, що вказує на наявність системи карми/честі, як у Red Dead Redemption.
  • Біля машини з'являються підказки "loadout" та "storage", що натякає на можливість зберігати зброю та предмети в багажнику.
  • На панелі авто показано назву машини та індикатор рівня пального, тож транспорт доведеться заправляти.

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Чому стався витік?

Анонімний хакер, який виклав відео, заявив, що зробив це на знак протесту проти політики Rockstar.

Видавництво планує продавати фізичні копії гри без дисків - лише з кодом активації у коробці. Інформатор погрожує новими зливами, якщо таку політику збережуть.

Нагадаємо, що офіційний повноцінний показ Grand Theft Auto VI відбудеться наприкінці серпня - спочатку прем'єра пройде на платформі Netflix, а пізніше відео з'явиться на YouTube.

Реліз гри на PS5 та Xbox Series X/S заплановано на 19 листопада.

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