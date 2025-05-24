Девять баллистических ракет на Киев и стаи дронов: Игнат раскрыл детали ночной атаки

Россия в ночь на 24 мая выпустила по Киеву девять баллистических ракет. Кроме того, столицу атаковали стаи вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что основным направление удара врага был Киев и основные цели были направлены на столицу. Город атаковали с разных направлений.

"По баллистике, основная масса тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО", - сказал Игнат.

По его словам, вражеские дроны летели большим группами с разных направлений.

"Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходили они столицу тоже с разных направлений - и с севера, и с запада, с востока, с петуха. Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно против БПлА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО", - отметил спикер Воздушных сил.