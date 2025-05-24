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Девять баллистических ракет на Киев и стаи дронов: Игнат раскрыл детали ночной атаки

Киев, Суббота 24 мая 2025 11:00
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Девять баллистических ракет на Киев и стаи дронов: Игнат раскрыл детали ночной атаки Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 24 мая выпустила по Киеву девять баллистических ракет. Кроме того, столицу атаковали стаи вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что основным направление удара врага был Киев и основные цели были направлены на столицу. Город атаковали с разных направлений.

"По баллистике, основная масса тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО", - сказал Игнат.

По его словам, вражеские дроны летели большим группами с разных направлений.

"Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходили они столицу тоже с разных направлений - и с севера, и с запада, с востока, с петуха. Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно против БПлА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО", - отметил спикер Воздушных сил.

Удар по Киеву

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по столице Украины.

Всего Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БпЛА (уничтожено 128 дронов, еще 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ).

В шести районах Киева упали обломки вражеских целей. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. По состоянию на утро известно о 15 пострадавших.

На Оболони была повреждена многоэтажка и торговый центр. Известно о как минимум четырех локациях с повреждениями.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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