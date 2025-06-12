"Никто не ожидал": Трамп шокирован войной дронов между Украиной и РФ
Война между Украиной и Россией - это война беспилотников, а дроны являются мощным и современным оружием.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера программе Pod Force One.
В интервью ведущей Миранде Дэвайн, глава Белого дома назвал дроны "новой вещью" и "новым видом оружия".
"Это оружие выбора. Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно", - сказал Трамп.
Президент восторженно назвал беспилотники "быстрыми" и "умными". По его словам, "три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными".
"Хорошие дроны - это настоящее оружие для войны. В современной войне Украина и Россия изучают текущие боевые действия, а также используют дроны на уровне, который никто раньше не считал возможным", - отметил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп убежден, что беспилотники "способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты".
Применение дронов в войне между Украиной и РФ
За более чем три года полномасштабной войны, Украина существенно нарастила производство различных видов беспилотников, которыми атакует российского агрессора.
Согласно последним данным Минобороны, наша страна уже способна ежегодно производить около 10 миллионов дронов различных типов.
В конце мая, ВСУ получили сотни дронов с искусственным интеллектом от чешской компании LPP holding.
В то же время, российский агрессор постоянно меняет характеристики своих беспилотников и маршруты их атак по Украине.
В частности, недавно террористы РФ впервые атаковали Киев реактивным дроном "Герань-3".
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