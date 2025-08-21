Новый школьный год онлайн? В МОН объяснили, каким будет дистанционное обучение и для кого

Дистанционное обучение: над чем сейчас работает МОН

"На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ №1112, который вводил определенные ограничения и определенные изменения именно в количество учеников в классах, которые должны учиться в дистанционных классах", - напомнил чиновник.

Он уточнил, что теперь общины самостоятельно принимают решение - какое количество учеников в дистанционных классах они сохраняют.

"И, соответственно, какое количество классов будет работать в школах", - добавил Лисовой.

В то же время он сообщил, что сейчас министерство работает над созданием дополнительных возможностей для предоставления учебным заведениям (которые еще не получили) цифровых инструментов для дистанционного обучения.

"Нас беспокоит качество дистанционного обучения. Особенно в малокомплектных, маленьких школах. Особенно в прифронтовых регионах", - подчеркнул министр образования.

Он рассказал также, что "большинство школ уже обеспечены цифровыми инструментами для дистанционного обучения".

"Это и системы, которые есть в бесплатном доступе на самом деле, которыми можно пользоваться. Это и различные подходы к системе контроля знаний. Все это в большинстве школ, которые работают дистанционно по тем или иным причинам, есть. Но есть учебные заведения, которые не пользуются этими инструментами", - признал чиновник.

Следовательно, по его словам, сейчас МОН будет "побуждать их, предлагать возможности для использования качественного цифрового дистанционного образования".

"Все остальное остается без изменений. Сегодня часть детей остается в онлайне... Это, безусловно, связано с обстоятельствами безопасности", - отметил министр образования и науки.

Какие существуют виды дистанционных классов и для кого

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время общения с журналистами напомнила, что "дистанционное образование является одной из форм обучения".

"Оно никуда не исчезает и продолжает функционировать, как и в предыдущие годы", - подчеркнула специалист.

Вместе с тем она отметила, что "есть несколько категорий детей, которые учатся с применением дистанционных средств или в полноценных дистанционных классах".

Речь идет о тех юных украинцах, которые:

находятся за границей;

находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ);

находятся в прифронтовых регионах (где по состоянию на сейчас не восстановлено очное или смешанное обучение).

"Третья категория, это те дети, которые учатся по полной программе в полноценных дистанционных классах", - рассказала Кузьмичева.

Между тем в первой категории - среди детей, находящихся за пределами Украины - нет такой "однородности".

"О чем идет речь. 50% стран, в которых находятся наши дети, требуют очного обучения в стране пребывания. И это - очень правильная политика, потому что очное обучение не может быть заменено даже самым качественным дистанционным", - объяснила заместитель министра.

Это, по ее словам, означает, что в украинской системе образования они не могут учиться также по полной программе.

"Потому что, физически, там 6 часов... и еще 6 часов - это уже 12 часов. И, как мы понимаем, это - двойная нагрузка на ребенка", - отметила представительница правительства.

Она объяснила, что для такой категории детей (которые за рубежом учатся по полной программе, в очном классе) в украинской системе образования предлагается выбрать "Украиноведческий компонент".

"И вот этот "Украиноведческий компонент" - это отдельный класс дистанционный. Итак, резюмируя: у нас могут быть два вида классов, которые занимаются по дистанционной форме образования и имеют разные программы", - сообщила Кузьмичева.

То есть один дистанционный класс - где учатся дети по полным программам. Второй дистанционный класс - где учатся дети по "Украиноведческому компоненту".

Заместитель министра отметила, что "Украиноведческий компонент" не могут выбрать дети, которые находятся на территории Украины. Но к нему могут присоединиться те дети, которые находятся на ВОТ.

"Оба эти класса, если мы говорим о формальных условиях, могут быть открыты от пяти детей", - подытожила представитель МОН.