Новый школьный год онлайн? В МОН объяснили, каким будет дистанционное обучение и для кого

В целом никаких "чрезвычайных" изменений в организации форматов дистанционного обучения украинских детей с приходом нового школьного года не происходит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время образовательной конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".
"На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ №1112, который вводил определенные ограничения и определенные изменения именно в количество учеников в классах, которые должны учиться в дистанционных классах", - напомнил чиновник.
Он уточнил, что теперь общины самостоятельно принимают решение - какое количество учеников в дистанционных классах они сохраняют.
"И, соответственно, какое количество классов будет работать в школах", - добавил Лисовой.
В то же время он сообщил, что сейчас министерство работает над созданием дополнительных возможностей для предоставления учебным заведениям (которые еще не получили) цифровых инструментов для дистанционного обучения.
"Нас беспокоит качество дистанционного обучения. Особенно в малокомплектных, маленьких школах. Особенно в прифронтовых регионах", - подчеркнул министр образования.
Он рассказал также, что "большинство школ уже обеспечены цифровыми инструментами для дистанционного обучения".
"Это и системы, которые есть в бесплатном доступе на самом деле, которыми можно пользоваться. Это и различные подходы к системе контроля знаний. Все это в большинстве школ, которые работают дистанционно по тем или иным причинам, есть. Но есть учебные заведения, которые не пользуются этими инструментами", - признал чиновник.
Следовательно, по его словам, сейчас МОН будет "побуждать их, предлагать возможности для использования качественного цифрового дистанционного образования".
"Все остальное остается без изменений. Сегодня часть детей остается в онлайне... Это, безусловно, связано с обстоятельствами безопасности", - отметил министр образования и науки.
Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время общения с журналистами напомнила, что "дистанционное образование является одной из форм обучения".
"Оно никуда не исчезает и продолжает функционировать, как и в предыдущие годы", - подчеркнула специалист.
Вместе с тем она отметила, что "есть несколько категорий детей, которые учатся с применением дистанционных средств или в полноценных дистанционных классах".
Речь идет о тех юных украинцах, которые:
"Третья категория, это те дети, которые учатся по полной программе в полноценных дистанционных классах", - рассказала Кузьмичева.
Между тем в первой категории - среди детей, находящихся за пределами Украины - нет такой "однородности".
"О чем идет речь. 50% стран, в которых находятся наши дети, требуют очного обучения в стране пребывания. И это - очень правильная политика, потому что очное обучение не может быть заменено даже самым качественным дистанционным", - объяснила заместитель министра.
Это, по ее словам, означает, что в украинской системе образования они не могут учиться также по полной программе.
"Потому что, физически, там 6 часов... и еще 6 часов - это уже 12 часов. И, как мы понимаем, это - двойная нагрузка на ребенка", - отметила представительница правительства.
Она объяснила, что для такой категории детей (которые за рубежом учатся по полной программе, в очном классе) в украинской системе образования предлагается выбрать "Украиноведческий компонент".
"И вот этот "Украиноведческий компонент" - это отдельный класс дистанционный. Итак, резюмируя: у нас могут быть два вида классов, которые занимаются по дистанционной форме образования и имеют разные программы", - сообщила Кузьмичева.
То есть один дистанционный класс - где учатся дети по полным программам. Второй дистанционный класс - где учатся дети по "Украиноведческому компоненту".
Заместитель министра отметила, что "Украиноведческий компонент" не могут выбрать дети, которые находятся на территории Украины. Но к нему могут присоединиться те дети, которые находятся на ВОТ.
"Оба эти класса, если мы говорим о формальных условиях, могут быть открыты от пяти детей", - подытожила представитель МОН.
Напомним, 16 июля стало известно, что в Украине планируют отменить приказ Министерства образования и науки №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения.
В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны.
После этого в сети начали появляться сообщения, будто в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.
В то же время первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил: ликвидация приказа МОН №1112 не отменяет дистанционное обучение.
В пятницу, 18 июля, в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 все же был отменен.
Кроме того, из приказа МОН №1115 были изъяты некоторые нормы относительно минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).
Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.
Несколько позже заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала, сколько детей учатся дистанционно в Украине и за рубежом и сколько учеников теперь нужно, чтобы открыть дистанционный класс.
