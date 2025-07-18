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Приказ о дистанционном обучении отменили: что изменится для школьников

Украина, Пятница 18 июля 2025 20:27
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Приказ о дистанционном обучении отменили: что изменится для школьников Фото: дистанционное обучение в Украине не отменяют (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 18 июля отменили приказ №1112 о дистанционном обучении в школах. Также изменен приказ №1115 - из него изъят ряд норм по минимальной наполняемости дистанционных классов по обучению внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки (МОН).

В МОН отметили, что изменения внесены по требованию как народных депутатов, так и прифронтовых общин. Ряд положений из приказов №1112 и №1115 будет сохранен и закреплен в отдельном документе после консультаций в Верховной Раде.

Что изменится с отменой приказа №1112 и редактированием приказа №1115:

  • Требования к наполнению дистанционных классов установлены на уровне очных и смешанных: не менее пяти учеников для открытия.
  • Классы для дистанционного обучения могут открываться независимо от наличия полной линейки параллелей в школе.
  • Дети ВПЛ могут учиться дистанционно независимо от места пребывания.
  • Решения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Какие положения приказов остаются в силе:

  • Очная и смешанная форма обучения в школе разрешается при наличии укрытия в учебном заведении, или не дальше, чем в 500 метрах от него.
  • Учреждения на временно оккупированных территориях (ВОТ) продолжают работать даже при невозможности открыть ни один класс. Учителя работают по схеме педагогического патронажа и обучают школьников, находящихся на ВОТ.
  • Учитель получает оплату за обучение конкретного ребенка.
  • Дети за рубежом могут учиться по полной программе в дистанционных классах, или по сокращенной программе.
  • Дети на ВОТ также могут учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу.

"Продолжаем работать над преодолением вызовов войны, держа фокус внимания на безопасности участников образовательного процесса", - добавили в министерстве.

Отмена приказа №1112

Напомним, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал отмену приказа о дистанционном обучении. По его словам, в приказе есть масса проблем, которые лишают возможности получать образование многих детей. Федоров подчеркнул, что отмена приказа не означает отмену дистанционного обучения.

В этом году МОН также обновило правила дистанционного обучения. РБК-Украина писало, что изменится для школьников уже с 1 сентября 2025 года.

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