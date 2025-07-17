Дистанционку отменят? Федоров разъяснил заявление о приказе МОН

Отмена приказа №1112 не означает отмену дистанционного обучения. В условиях войны в Украине приоритетом является безопасность детей и качество обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова.

Федоров напомнил, что вчера, 16 июля, он анонсировал ликвидацию приказа Минобразования № 1112 и рассказал, что отныне вместе с депутатами будут искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной.

"Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей - наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки - приоритет", - подчеркнул он.

И добавил, что сейчас обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.

Почему же отменили приказ № 1112

"Громады, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ № 1112 будет отменен", - пояснил Федоров.

В то же время вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий отметил, что сейчас в Украине строят подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях.

"Продолжим достигать нашей цели, учитывая потребности и запросы школьников, родителей и педагогов", - подытожил он.