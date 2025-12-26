Новый год со снегом? Синоптики сказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше

Погода в Украине в течение выходных дней - 27-28 декабря - ожидается облачной и влажной. Однако позже вероятно похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, суббота (27 декабря) и воскресенье (28 декабря) будут в Украине:
"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки - будет подсыпать, с перерывами, все ближайшее время", - уточнила Диденко.
Она добавила, что на дорогах при этом будет "невесть что" - гололедица и порой даже "ледяная каша". Поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.
Метеоролог отметила, что и в субботу, и в воскресенье "будет задувать сильно ветер" (преимущественно северо-западного направления).
При этом его порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.
"Не стойте под старыми ветвистыми деревьями", - предостерегла Диденко.
Тем временем температура воздуха, по ее словам, будет "неинтересной".
"Оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону", - уточнила специалист.
В Киеве в течение выходных погода также ожидается сырая и облачная. Температура воздуха - около нуля. Вероятен сильный ветер.
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 27 декабря небольшой снег вероятен в некоторых областях ночью. Днем - преимущественно без осадков.
Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться в среднем в пределах от 0 до 2 градусов мороза.
Между тем 28 декабря ночная температура несколько снизится и составит в среднем от 2 до 4 градусов мороза.
Осадки в воскресенье в виде снега возможны при этом в течение суток в большинстве областей.
Согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу Диденко, снижение температуры воздуха ожидается в Украине с 30 декабря 2025 года.
"Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили", - подытожила синоптик.
Исходя из информации, обнародованной Укргидрометцентром по состоянию на сейчас (14:00 26 декабря), температура воздуха во вторник, 30 декабря, может составлять от 3 до 5 градусов мороза.
Небольшой снег вероятен и днем, и ночью.
Наконец в последний день 2025 года - среду, 31 декабря - температура воздуха ночью может быть даже ниже. От 6 до 8 градусов со знаком минус.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.
Учитывая это на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.