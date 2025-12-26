Новый год со снегом? Синоптики сказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше

Что будет с погодой в Украине на выходных

Согласно информации эксперта, суббота (27 декабря) и воскресенье (28 декабря) будут в Украине:

влажными;

облачными;

с периодическим небольшим мокрым снегом.

"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки - будет подсыпать, с перерывами, все ближайшее время", - уточнила Диденко.

Она добавила, что на дорогах при этом будет "невесть что" - гололедица и порой даже "ледяная каша". Поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Атмосферные процессы 27 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог отметила, что и в субботу, и в воскресенье "будет задувать сильно ветер" (преимущественно северо-западного направления).

При этом его порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

"Не стойте под старыми ветвистыми деревьями", - предостерегла Диденко.

Тем временем температура воздуха, по ее словам, будет "неинтересной".

"Оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону", - уточнила специалист.

В Киеве в течение выходных погода также ожидается сырая и облачная. Температура воздуха - около нуля. Вероятен сильный ветер.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 27 декабря небольшой снег вероятен в некоторых областях ночью. Днем - преимущественно без осадков.

Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться в среднем в пределах от 0 до 2 градусов мороза.

Погода в Украине 27 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Между тем 28 декабря ночная температура несколько снизится и составит в среднем от 2 до 4 градусов мороза.

Осадки в воскресенье в виде снега возможны при этом в течение суток в большинстве областей.

Погода в Украине 28 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Когда в Украину может прийти похолодание

Согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу Диденко, снижение температуры воздуха ожидается в Украине с 30 декабря 2025 года.

"Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Исходя из информации, обнародованной Укргидрометцентром по состоянию на сейчас (14:00 26 декабря), температура воздуха во вторник, 30 декабря, может составлять от 3 до 5 градусов мороза.

Небольшой снег вероятен и днем, и ночью.

Прогноз погоды на 30 декабря (инфографика: meteo.gov.ua)

Наконец в последний день 2025 года - среду, 31 декабря - температура воздуха ночью может быть даже ниже. От 6 до 8 градусов со знаком минус.

Прогноз погоды на 31 декабря (инфографика: meteo.gov.ua)