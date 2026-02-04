Новый рекорд. Состояние Маска впервые в мире приблизилось к триллиону долларов, - Forbes

Издание подсчитало, что сделка, которая оценивает объединенную компанию в 1,25 трлн долларов, увеличила состояние Маска на 84 млрд долларов, до рекордных 852 млрд долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 млрд долларов. Он также владел примерно 49% акций xAI стоимостью 122 млрд долларов. После слияния Маск владеет 43% акций объединенной компании стоимостью 542 млрд долларов.

Это делает SpaceX самым ценным активом Маска на сегодня. Он также владеет 12% акций Tesla стоимостью 178 млрд долларов и опционами на акции Tesla стоимостью еще 124 млрд долларов.

Интересно, что сегодня Маск на рекордные 578 млрд долларов богаче второго самого богатого человека мира, соучредителя Google Ларри Пейджа, состояние которого оценивается в 281 млрд долларов.