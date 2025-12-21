Новый мировой рекорд: состояние Маска превысило 700 млрд долларов

Известный предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивается в более чем 700 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно индексу миллиардеров Forbes, в пятницу вечером, 19 декабря, состояние Маска выросло до 749 млрд долларов. Это произошло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала недействительным вознаграждение бизнесмена опционами на акции Tesla, сумма которых сейчас достигает 139 млрд долларов.

Ранее вознаграждение Маска за 2018 год оценивалось в 56 млрд долларов, но как уже было сказано выше, со временем эта сумма возросла. Верховный суд заявил, что решение 2024 года, отменившее пакет вознаграждения - было неправомерным и несправедливым по отношению к миллиардеру.

Ранее на этой неделе Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Это произошло после сообщений о том, что его аэрокосмический стартап SpaceX, вероятно, выйдет на биржу.

Кроме того, в ноябре акционеры Tesla отдельно одобрили план вознаграждения Маска в размере 1 триллиона долларов, что является крупнейшим корпоративным пакетом вознаграждений в истории (речь об акциях на 1 трлн долларов). Инвесторы поддержали его видение преобразования производителя электромобилей в гиганта в области искусственного интеллекта и робототехники.

Согласно списку миллиардеров Forbes, состояние Маска теперь превышает состояние соучредителя Google Ларри Пейджа, второго в мире по богатству человека, почти на 500 млрд долларов.