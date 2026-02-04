Новий рекорд. Статки Маска вперше у світі наблизились до трильйона доларів, - Forbes

Ілон Маск став першою людиною в світі, чиї статки сягнули 800 млрд доларів після того, як SpaceX придбав компанію, що займається штучним інтелектом та соціальними мережами xAI.
Видання підрахувало, що угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трлн доларів, збільшила статки Маска на 84 млрд доларів, до рекордних 852 млрд доларів.
До угоди Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 млрд доларів. Він також володів приблизно 49% акцій xAI вартістю 122 млрд доларів. Після злиття Маск володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 млрд доларів.
Це робить SpaceX найціннішим активом Маска на сьогодні. Він також володіє 12% акцій Tesla вартістю 178 млрд доларів та опціонами на акції Tesla вартістю ще 124 млрд доларів.
Цікаво, що сьогодні Маск на рекордні 578 млрд доларів багатший за другу найбагатшу людину світу, співзасновника Google Ларрі Пейджа, статки якого оцінюються в 281 млрд доларів.
Нагадаємо, що у грудні минулого року Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки оцінюють у понад 700 млрд доларів.
Крім того, у листопаді акціонери Tesla окремо схвалили план винагороди Маска в розмірі 1 трильйона доларів, що є найбільшим корпоративним пакетом винагород в історії (йдеться про акції на 1 трлн доларів). Інвестори підтримали його бачення перетворення виробника електромобілів на гіганта в галузі штучного інтелекту та робототехніки.