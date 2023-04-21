Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч солдат, - Генштаб
По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 185050 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2827 (+2) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2394 (+8),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5713 (+6) ед,
- специальная техника - 334 (+2)
Как сообщалось, ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.
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