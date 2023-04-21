Глава разведки Эстонии объяснил, от чего будет зависеть успех контрнаступления ВСУ

Главная основа успеха украинского контрнаступления состоит в том, насколько подразделения ВСУ смогут вместе эффективно тренироваться перед ним. Это самый важный нюанс стратегического успеха.

"Погода была более благоприятной для оборонных действий, а воздушная разведка и авиаудары были затруднены из-за низкой облачности. Следующая неделя вряд ли принесет очень большие изменения по этому поводу: те же меры, что и на этой неделе, вероятно, будут продолжаться в тех же областях", - говорится в заявлении.

Гросберг отметил, что даты, имеющие символическое значение были особенно важны для российского руководства на ранних этапах войны, но ситуация показала, что заранее планировать дать хорошо, но трудно их выполнить.

"По 9 мая я подчеркнул, что Украина - это совсем другой регион, особенно северо-восточная и южная части Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе шел дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны", - сказал разведчик.

По словам полковника, какие именно украинские подразделения пойдут в контратаку, это не самый главный вопрос. Главное, насколько эти отряды ВСУ успевают вместе тренироваться перед активной атакой и боевыми действиями, ведь это самый важный нюанс стратегического успеха. В условиях разнообразных операций, в особенности наступательных, очень принципиальна синхронизация разных родов войск как во времени, так и в пространстве.

В качестве примера он сказал, что Россия не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать совместно, что частично связано с очень хорошей работой украинского ПВО, ведь армии РФ не удалось ее уничтожить.