Глава разведки Эстонии объяснил, от чего будет зависеть успех контрнаступления ВСУ
Главная основа успеха украинского контрнаступления состоит в том, насколько подразделения ВСУ смогут вместе эффективно тренироваться перед ним. Это самый важный нюанс стратегического успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, которое приводит ERR.
"Погода была более благоприятной для оборонных действий, а воздушная разведка и авиаудары были затруднены из-за низкой облачности. Следующая неделя вряд ли принесет очень большие изменения по этому поводу: те же меры, что и на этой неделе, вероятно, будут продолжаться в тех же областях", - говорится в заявлении.
Гросберг отметил, что даты, имеющие символическое значение были особенно важны для российского руководства на ранних этапах войны, но ситуация показала, что заранее планировать дать хорошо, но трудно их выполнить.
"По 9 мая я подчеркнул, что Украина - это совсем другой регион, особенно северо-восточная и южная части Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе шел дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны", - сказал разведчик.
По словам полковника, какие именно украинские подразделения пойдут в контратаку, это не самый главный вопрос. Главное, насколько эти отряды ВСУ успевают вместе тренироваться перед активной атакой и боевыми действиями, ведь это самый важный нюанс стратегического успеха. В условиях разнообразных операций, в особенности наступательных, очень принципиальна синхронизация разных родов войск как во времени, так и в пространстве.
В качестве примера он сказал, что Россия не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать совместно, что частично связано с очень хорошей работой украинского ПВО, ведь армии РФ не удалось ее уничтожить.
Как сообщалось, по данным замминистра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрследующие действия на фронте, среди них и оборона Бахмута. При этом командование ВСУ имеет несколько планов освобождения территорий от оккупантов.
Кроме этого, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.
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