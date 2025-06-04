ГУР атаковало ресурсы КБ "Туполева": получены секретные данные о стратегической авиации РФ

Украинские киберспециалисты получили доступ к критически важной информации одного из ключевых предприятий российской "оборонки" конструкторского бюро "Туполев".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников РБК-Украина, операцию провели киберподразделения Главного управления разведки Минобороны.

В результате взлома было получено более 4,4 ГБ закрытой информации, которая охватывает служебную переписку руководства компании, персональные данные сотрудников, резюме инженеров, документы о закупках, протоколы закрытых совещаний и тому подобное.

Кроме того, украинские специалисты взломали официальный сайт компании и разместили на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский бомбардировщик.

"Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно вовлечены в обслуживание российской стратегической авиации. Результат очевидно будет заметным как на земле, так и на небе", - прокомментировал итоги операции собеседник в спецслужбе.

Напомним, КБ "Туполев" с 2022 года находится под международными санкциями из-за прямого участия в военной агрессии России против Украины.

Именно эта компания ответственна за производство и обслуживание стратегических бомбардировщиков, которые обстреливают украинские города.