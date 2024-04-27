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Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей

Токио, Суббота 27 апреля 2024 13:19
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Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей Фото: Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Япония присоединилась к международной коалиции для возвращения депортированных Россией украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Как отметил уполномоченный, теперь к коалиции присоединились все члены "Большой семерки".

"При столь мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц"", - говорится в сообщении.

Коалиция по возвращению украинских детей была создана 2 февраля 2024 года. Это общая инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.

Депортация украинских детей

Напомним, ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украине с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть более 500 детей. Процесс возвращения усложняет Россия, которая отказывается сотрудничать.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию касательно украинских детей. Документ призывает члены ЕС признать депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа.

Добавим, что именно из-за депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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