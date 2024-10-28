ua en ru
Пн, 28 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Понедельник 28 октября 2024 16:15
UA EN RU
Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ Фото: Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Япония выделит Украине финансовую помощь более чем на 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Как сообщает издание, Украина получит от Японии 471,9 млрд иен (3,09 млрд долларов) из общей суммы в 50 млрд долларов по программе, разработанной странами G7.

Кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Также отмечается, что Япония внесет свой вклад, контролируя при этом использование этих средств во избежание использования средств в военных целях.

Кредит Украине от ЕС

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) намерены предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных активов России до конца 2024 года.

23 октября Совет ЕС принял решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

На днях стало известно, что страны G7 завершили оформление кредита в 50 миллиардов долларов для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Япония G7 Помощь Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире