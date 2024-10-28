Фото: Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ (Getty Images)

Япония выделит Украине финансовую помощь более чем на 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.