Новый президент Польши хочет установить хорошие отношения с Орбаном

"Перед нами стоят серьезные задачи, такие как возрождение Вышеградской группы, которая станет для меня важным форматом, а также укрепление восточного фланга НАТО и "Бухарестской девятки"", - заявил Навроцкий венгерскому новостному изданию Mandiner.

Навроцкий заявил, что хочет встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном," который является очень эффективным политиком, что доказано его неоднократными результатами на выборах в Венгрии".

"И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона", - добавил он.

Позиция по отношению к Украине

Пока не ясно, какой будет политика Навроцкого в отношении Украины, но он вновь заявил, что выступает против планов Киева по вступлению в Европейский Союз.

Польша стратегически поддерживает Украину, поскольку "самую большую угрозу для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона представляет Российская Федерация", - заявил он.

Он добавил, что "Украина также должна понимать, что другие страны, включая Польшу, Венгрию и другие европейские страны, имеют свои собственные интересы".