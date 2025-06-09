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Новый президент Польши хочет установить хорошие отношения с Орбаном

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия является важным партнером для Польши. Сотрудничество будут налаживать в рамках региональной Вышеградской группы.

Об этом заявил новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Перед нами стоят серьезные задачи, такие как возрождение Вышеградской группы, которая станет для меня важным форматом, а также укрепление восточного фланга НАТО и "Бухарестской девятки"", - заявил Навроцкий венгерскому новостному изданию Mandiner.

Навроцкий заявил, что хочет встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном," который является очень эффективным политиком, что доказано его неоднократными результатами на выборах в Венгрии".

"И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона", - добавил он.

Позиция по отношению к Украине

Пока не ясно, какой будет политика Навроцкого в отношении Украины, но он вновь заявил, что выступает против планов Киева по вступлению в Европейский Союз.

Польша стратегически поддерживает Украину, поскольку "самую большую угрозу для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона представляет Российская Федерация", - заявил он.

Он добавил, что "Украина также должна понимать, что другие страны, включая Польшу, Венгрию и другие европейские страны, имеют свои собственные интересы".

Евроскептик Кароль Навроцкий с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах в Польше в этом месяце, нанеся серьезный удар по попыткам центристского правительства Дональда Туска закрепить проевропейскую ориентацию Варшавы.

Вышеградская группа, в которую входят Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика, отошла на второй план после того, как в 2023 году к власти пришла либеральная коалиция премьер-министра Дональда Туска. Она сменила националистическую партию "Право и справедливость" (ПиС), которая имела тесные связи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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