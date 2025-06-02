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Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши

Польша, Понедельник 02 июня 2025 23:02
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Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши Фото: Кароль Навроцкий (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий пообещал "достойно представлять" страну и учесть все важные для граждан вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Навроцкого в соцсети Х.

"Тяжелая и порой жестокая избирательная кампания позади. Благодаря вашим голосам я был избран президентом Республики Польша. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением. Благодарю вас за каждый голос, отданный за меня, за каждое доброе слово и жест. За все выражения поддержки в этой чрезвычайно тяжелой для Польши битве, - обратился к полякам Навроцкий.

По мнению победителя президентских выборов, его избрание свидетельствует, что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых" и которая "имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях".

"Вы можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни одного вопроса, важного для Польши и поляков. Я буду достойно представлять вас на международной арене, следя за субъектным отношением к Польше", - отметил Навроцкий.

Выборы в Польше

Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. По данным Государственной избирательной комиссии (PKW), после подсчета 100% голосов он получил 50,89% поддержки избирателей - это 10 606 628 голосов.

Тем временем его соперник, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или 10 237 177 голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента - около 370 тысяч голосов.

Подробнее о том, что победа Навроцкого означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, - в материале РБК-Украина.

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Польша Президентские выборы Кароль Навроцкий
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