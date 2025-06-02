Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши
Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий пообещал "достойно представлять" страну и учесть все важные для граждан вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Навроцкого в соцсети Х.
"Тяжелая и порой жестокая избирательная кампания позади. Благодаря вашим голосам я был избран президентом Республики Польша. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением. Благодарю вас за каждый голос, отданный за меня, за каждое доброе слово и жест. За все выражения поддержки в этой чрезвычайно тяжелой для Польши битве, - обратился к полякам Навроцкий.
По мнению победителя президентских выборов, его избрание свидетельствует, что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых" и которая "имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях".
"Вы можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни одного вопроса, важного для Польши и поляков. Я буду достойно представлять вас на международной арене, следя за субъектным отношением к Польше", - отметил Навроцкий.
Выборы в Польше
Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. По данным Государственной избирательной комиссии (PKW), после подсчета 100% голосов он получил 50,89% поддержки избирателей - это 10 606 628 голосов.
Тем временем его соперник, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или 10 237 177 голосов.
Разница между кандидатами составила менее одного процента - около 370 тысяч голосов.
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