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В Праге пройдет саммит глав парламентов "Вышеградской четверки". Пригласили и Украину

Прага, Чехия, Понедельник 12 февраля 2024 21:16
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В Праге пройдет саммит глав парламентов "Вышеградской четверки". Пригласили и Украину Фото: в Праге состоится саммит глав парламентов "Вышеградской четверки" 29 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В столице Чехии Праге 29 февраля пройдет саммит глав парламентов стран "Вышеградской четверки" (V4). На встречу также пригласили и Украину, которая станет одной из основных тем обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.sk.

"Формат будет расширен с участием главы украинского законодательного органа. С этим также будет связана тематическая направленность совместной дискуссии. Она будет посвящена ситуации в Украине в связи с многосторонним межпарламентским сотрудничеством", - сообщил представитель спикера Палаты депутатов чешского парламента Мартин Чуравы.

Он добавил, что политики также обсудят другие актуальные темы в рамках сотрудничества между парламентами.

Вышеградская четверка

Напомним, что в Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года.

В последний раз главы парламентов "Вышеградская четверка" встречались в феврале прошлого года в Словакии, которая тогда председательствовала в группе.

После нее в июле прошлого года управление перешло к Чехии.

Одним из трех приоритетов, которые определила страна в рамках своего председательства, является помощь Украине и ее гражданам - например, в принятии беженцев, их образовании, здравоохранении, судебной или гуманитарной помощи.

Еще в марте 2022 года в ответ на широкомасштабную военную агрессию РФ Чехия предложила рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу.

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Чехия Вышеградская четверка
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