Новий президент Польщі хоче встановити добрі відносини з Орбаном

"Перед нами стоять серйозні завдання, такі як відродження Вишеградської групи, яка стане для мене важливим форматом, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки"", - заявив Навроцький угорському новинному виданню Mandiner.

Навроцький заявив, що хоче зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, "який є дуже ефективним політиком, що доведено його неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".

"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", - додав він.

Позиція щодо України

Поки не ясно, якою буде політика Навроцького щодо України, але він знову заявив, що виступає проти планів Києва щодо вступу до Європейського Союзу.

Польща стратегічно підтримує Україну, оскільки "найбільшу загрозу для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону становить Російська Федерація", - заявив він.

Він додав, що "Україна також повинна розуміти, що інші країни, включно з Польщею, Угорщиною та іншими європейськими країнами, мають свої власні інтереси".