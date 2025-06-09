Новий президент Польщі хоче встановити добрі відносини з Орбаном

Угорщина є важливим партнером для Польщі. Співпрацю налагоджуватимуть у рамках регіональної Вишеградської групи.
Про це заявив новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Перед нами стоять серйозні завдання, такі як відродження Вишеградської групи, яка стане для мене важливим форматом, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки"", - заявив Навроцький угорському новинному виданню Mandiner.
Навроцький заявив, що хоче зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, "який є дуже ефективним політиком, що доведено його неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".
"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", - додав він.
Поки не ясно, якою буде політика Навроцького щодо України, але він знову заявив, що виступає проти планів Києва щодо вступу до Європейського Союзу.
Польща стратегічно підтримує Україну, оскільки "найбільшу загрозу для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону становить Російська Федерація", - заявив він.
Він додав, що "Україна також повинна розуміти, що інші країни, включно з Польщею, Угорщиною та іншими європейськими країнами, мають свої власні інтереси".
Євроскептик Кароль Навроцький із невеликою перевагою здобув перемогу на президентських виборах у Польщі цього місяця, завдавши серйозного удару по спробах центристського уряду Дональда Туска закріпити проєвропейську орієнтацію Варшави.
Вишеградська група, до якої входять Польща, Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, відійшла на другий план після того, як 2023 року до влади прийшла ліберальна коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска. Вона змінила націоналістичну партію "Право і справедливість" (ПіС), яка мала тісні зв'язки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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