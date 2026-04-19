Новый "Орбан"? Как выборы в Болгарии могут создать проблемы для Украины

Сегодня, 19 апреля, в Болгарии состоятся парламентские выборы. На них большие шансы победить имеет пророссийский экс-президент Румен Радев.

РБК-Украина объясняет, как это может повлиять на внешнюю политику страны и повлечет ли новые проблемы для Украины.

Главное: Фаворит гонки: новая партия экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария" лидирует с рейтингом 29-31%.

Политический рекорд: нынешние выборы 19 апреля являются восьмыми за последние пять лет, что свидетельствует о глубоком кризисе и расколе общества.

Риски для Украины: Радев выступает против военной помощи Киеву и критикует соглашение по безопасности, однако ранее демонстрировал готовность к компромиссам.

Угроза коалиционного тупика: даже с 30% голосов Радев не имеет союзников для большинства, что может привести к очередным перевыборам.

Ключевые факты о Румене Радеве (инфографика: РБК-Украина)

В конце прошлого года президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и объявил досрочные выборы. А уже вскоре после этого и сам он подал в отставку, но не ушел из политики. Радев теперь идет в парламент с новым политическим проектом – "Прогрессивная Болгария".

В него вошли три партии с левым уклоном: Движение политических социал-демократов, Социал-демократическая партия и Движение "Наш народ". По опросам, у "Прогрессивной Болгарии" – 29-31%.

Главным конкурентом Радева является правый блок "Граждане за европейское развитие Болгарии" – "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) во главе с экс-премьером Бойко Борисовым с 20%.

Среди других значимых игроков – проевропейский блок "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ"), который позиционирует себя как альтернативу старым элитам, – 10%.

Также в парламент могут пройти "Движение за права и свободы – Новое начало", связанное с олигархом Деляном Пеевским, пророссийская партия "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия.

Новое-старое лицо

Болгария уже длительное время находится в латентном политическом кризисе. Нынешние выборы являются восьмыми за последние пять лет. Население страны политически разделено. Партии, которые его представляют, не готовы к компромиссам и не доверяют друг другу, поэтому коалиции в парламенте очень хрупкие. Все это – благоприятная среда для популистов.

Для Болгарии Радев одновременно и старый политик, и несет некоторую новизну. Он находился на посту президента с 2017 по 2026 годы, собственно во время политического кризиса. Но Болгария – парламентская республика, где наибольшие полномочия имеет правительство.

Поэтому сам Радев, с одной стороны, не имел особых полномочий прекратить кризис, а с другой – формально оставался "над схваткой".

Благодаря всему этому он является одним из немногих болгарских политиков с положительным балансом доверия. В январе этого года он досрочно покинул пост президента и основал новую партию.

"Прогрессивная Болгария" одновременно опирается на левых сельских избирателей, которые часто имеют сентимент к России и социалистическому прошлому. В то же время партия Радева получила поддержку тех, кто за годы кризиса разочаровался в других партиях.

Может ли Радев стать новым "Орбаном"

Радев на посту президента выступал против военной помощи Украине. Мол, поставки болгарского оружия ничего не изменит на поле боя. Также он раскритиковал недавно подписанное соглашение по безопасности с Украиной, которое заключило временное болгарское правительство.

Кроме того, Радев критикует интеграцию Болгарии в еврозону и декларирует желание восстановить отношения с Москвой.

Впрочем, на посту президента Радев показал, что может быть достаточно гибким политиком и не готов идти резко против позиции Евросоюза и НАТО. Он скорее использовал свои евроскептические взгляды для торга и получения политических баллов и часто шел на компромиссы.

Так, в октябре 2022 года во время встречи Бухарестской девятки Радев отказался подписать полную декларацию в поддержку Украины, потому что не соглашался с формулировкой о ее будущем членстве в НАТО. В то же время его администрация официально заявила, что президент поддерживает все остальные положения документа – в частности, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во время саммита Европейского совета в декабре 2022 года Радев угрожал ветировать новый пакет санкций против России, если в него включат ограничения на экспорт ядерного топлива, и призвал сосредоточиться на переговорах о перемирии. Однако в итоге он поддержал документ.

Будущая коалиция

Не факт, что Радеву удастся конвертировать полученные мандаты в политическое влияние. Даже если он получит 30% голосов, как прогнозируется по опросам, этого недостаточно для единоличного назначения правительства. В этих условиях Радев будет вынужден принимать во внимание позицию тех, кто составит с ним коалицию.

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ пока заявляют, что не будут формировать коалицию с "Прогрессивной Болгарией". Но если в конце концов это произойдет, Радев, вероятно, будет избегать темы Украины как таковой, чтобы не усиливать его раскол с партнерами.

Радев также может сотрудничать с "Возрождением" и социалистами, если те пройдут в парламент. Однако и такой сценарий выглядит не слишком вероятным из-за откровенной токсичности "Возрождения".

В то же время и проевропейские партии не могут прийти к согласию между собой из-за целого ряда конфликтов в предыдущих составах парламента. Поэтому наиболее вероятным остается сценарий, когда президент предоставит Радеву право сформировать коалицию, но у того ничего не получится. А в итоге будет назначено очередное техническое правительство – до следующих внеочередных выборов.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Кто имеет наибольшие шансы победить на выборах в Болгарии?

– Основным фаворитом является новосозданный левый проект экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария", который сейчас поддерживают около 30% избирателей. Его главным оппонентом выступает правый блок ГЕРБ-СДС во главе с Бойко Борисовым, чей рейтинг составляет примерно 20%.

– Как победа Румена Радева повлияет на поддержку Украины?

– Радев неоднократно высказывался против предоставления оружия ВСУ и критиковал соглашения по безопасности, считая, что это не изменит ситуацию на фронте. В случае формирования им правительства Болгария может изменить курс на более нейтральный или скептический относительно евроатлантических инициатив помощи Украине.

– Сможет ли Радев самостоятельно сформировать правительство после выборов?

– Даже при условии победы Радеву не хватит мандатов для единоличного правления, а ключевые проевропейские партии (ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ) уже отказались с ним сотрудничать. Наиболее вероятным следствием является очередной политический тупик и назначение временного технического правительства.