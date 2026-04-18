Партия Мадьяра получит рекордное большинство в парламенте Венгрии

18:35 18.04.2026 Сб
Теперь у Мадьяра развязаны руки для радикальных шагов
aimg Сергей Козачук
Партия Мадьяра получит рекордное большинство в парламенте Венгрии Фото: будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Партия "Тиса" Петера Мадьяра укрепила свои позиции в парламенте Венгрии после финального подсчета голосов. Это дает новому правительству полную свободу для конституционных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Результаты подсчета и распределение мест

Как сообщило издание, по обновленным данным, партия "Тиса" получит 141 место в 199-членном Национальном собрании. Это больше, чем прогнозировали ранее (138 мест), и является абсолютным рекордом по действующей избирательной системе страны.

В то же время партия бывшего премьера Виктора Орбана "Фидес" будет иметь лишь 52 мандата. Еще шесть мест получила ультраправая партия "Ми Хазанк".

Ожидается, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр примет присягу примерно 9 мая.

Приоритеты нового правительства

Имея большинство в более чем две трети голосов, Петер Мадьяр получает возможность менять конституцию и демонтировать систему, построенную Виктором Орбаном.

Главной задачей нового кабинета министров станет размораживание финансирования от Европейского Союза, поскольку экономика Венгрии остро нуждается в этих средствах.

Представители Европейской комиссии уже прибыли в Будапешт для обсуждения соответствующей "дорожной карты".

Споры вокруг выборов

Несмотря на уверенную победу, Мадьяр подверг сомнению результаты в одном из округов на западе страны. Там кандидат от "Тисы" проиграл представителю "Фидес" с небольшим отрывом.

Причиной спора стало появление в бюллетенях независимого кандидата-двойника, которого также звали Петер Мадяр. Лидер "Тисы" назвал это преднамеренной манипуляцией для введения избирателей в заблуждение.

Пепемога Мадьяра

Напомним, инаугурация нового правительства Венгрии должна состояться уже в начале следующего месяца.

Как ранее писало РБК-Украина, Петер Мадьяр официально станет премьер-министром 9 мая.

Его победа ознаменовала завершение 16-летней эпохи правления Виктора Орбана, который проиграл выборы несмотря на поддержку внешних союзников.

В то же время для Киева смена власти в Будапеште остается неоднозначной. Хотя Мадьяр обещает разворот страны в сторону Европы, его позиция в отношении Украины до сих пор содержит определенные оговорки, которые западные СМИ называют "горько-сладкими".

