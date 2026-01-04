ua en ru
Новый глава ГПСУ будет скоро: уже есть кандидатуры

Воскресенье 04 января 2026 15:24
Новый глава ГПСУ будет скоро: уже есть кандидатуры Фото: Владимир Зеленский и Игорь Клименко (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине вскоре будет новый глава Государственной пограничной службы (ГПСУ). Сейчас кандидатуры уже определены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Глава государства проинформировал, что у него прошло совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

"Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов. ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют задачи. Также глава государства анонсировал назначение нового главы ГПСУ.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится вскоре", - резюмировал он.

Перезагрузка власти

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большую перезагрузку власти.

В частности, он сказал, что замены коснутся глав областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также президент проинформировал, что не планирует останавливаться на изменениях в Кабмине и ОВА. Далее на очереди - оборонный сектор, ГБР и Вооруженные силы Украины.

К слову, в пятницу, 2 января, новым главой Офиса президента стал Кирилл Буданов, который ранее возглавлял Главное управление разведки.

