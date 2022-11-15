Новый обстрел. В Запорожской области сбили ракеты россиян

Во вторник, 15 ноября, вечером силы ПВО сбили ракеты российских оккупантов в небе над Запорожской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.
"Благодаря профессиональным навыкам бойцов ПВО и искренним молитвам верующих в небе Запорожского края обезврежено несколько российских ракет. Все будет хорошо! Тем не менее, строго соблюдаем правила воздушной тревоги", - написал Старух.
Напомним, 15 ноября днем оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В результате вражеского обстрела погиб житель Киева.
При этом в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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