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Новый обстрел. В Запорожской области сбили ракеты россиян

Иллюстративное фото: в Запорожской области сбили ракеты россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, вечером силы ПВО сбили ракеты российских оккупантов в небе над Запорожской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Благодаря профессиональным навыкам бойцов ПВО и искренним молитвам верующих в небе Запорожского края обезврежено несколько российских ракет. Все будет хорошо! Тем не менее, строго соблюдаем правила воздушной тревоги", - написал Старух.

Напомним, 15 ноября днем оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В результате вражеского обстрела погиб житель Киева.

При этом в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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