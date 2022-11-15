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Новий обстріл. У Запорізькій області збили ракети росіян

Ілюстративне фото: у Запорізькій області збили ракети росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, увечері сили ППО збили ракети російських окупантів у небі над Запорізькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Завдяки професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих у небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - написав Старух.

Нагадаємо, 15 листопада вдень окупанти завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Києва.

При цьому в низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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