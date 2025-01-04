Россия потеряла до батальона солдат КНДР за два дня в Курской области, - Зеленский

Россия потеряла до батальона северокорейских солдат. Эти цифры охватывают только потери в Курской области за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что он выслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации в Курской области.

"В частности, в боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо", - подчеркнул президент.

Он также отметил украинских военных, которые уничтожают оккупантов.

"В целом я хочу отметить за профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - подчеркнул глава Украины.