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Зеленский: Курская операция - сильный козырь, особенно со странами Глобального Юга

Киев, Четверг 02 января 2025 21:58
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Зеленский: Курская операция - сильный козырь, особенно со странами Глобального Юга Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Курская операция является сильным козырем для Украины. Особенно это касается стран Глобального Юга.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, продвижение российских оккупантов на фронте "дает возможность говорить" тем странам, которые не являются союзниками Украины. При этом задача Украины - разбить их аргументы о замороженном конфликте.

"Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это окажет такое влияние. А на них это оказало большое влияние", - уточнил президент.

Он отметил, что для стран Глобального Юга Россия была "непобедимой", но теперь украинские защитники больше четырех месяцев контролируют часть российской территории. А россияне увеличивают контингент и ничего не могут сделать.

Курская операция

Напомним, еще летом украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области. С тех пор они продолжают держать под контролем вражеские территории.

Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.

При этом недавно стало известно, что бойцы Сил спецопераций ВСУ смогли взять под контроль село в Курской области.

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Владимир Зеленский Курская область Война в Украине
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