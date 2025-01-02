Зеленский: Курская операция - сильный козырь, особенно со странами Глобального Юга
Курская операция является сильным козырем для Украины. Особенно это касается стран Глобального Юга.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона.
По словам Зеленского, продвижение российских оккупантов на фронте "дает возможность говорить" тем странам, которые не являются союзниками Украины. При этом задача Украины - разбить их аргументы о замороженном конфликте.
"Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это окажет такое влияние. А на них это оказало большое влияние", - уточнил президент.
Он отметил, что для стран Глобального Юга Россия была "непобедимой", но теперь украинские защитники больше четырех месяцев контролируют часть российской территории. А россияне увеличивают контингент и ничего не могут сделать.
Курская операция
Напомним, еще летом украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области. С тех пор они продолжают держать под контролем вражеские территории.
Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.
При этом недавно стало известно, что бойцы Сил спецопераций ВСУ смогли взять под контроль село в Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.