Зеленский: Курская операция - сильный козырь, особенно со странами Глобального Юга

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, продвижение российских оккупантов на фронте "дает возможность говорить" тем странам, которые не являются союзниками Украины. При этом задача Украины - разбить их аргументы о замороженном конфликте.

"Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это окажет такое влияние. А на них это оказало большое влияние", - уточнил президент.

Он отметил, что для стран Глобального Юга Россия была "непобедимой", но теперь украинские защитники больше четырех месяцев контролируют часть российской территории. А россияне увеличивают контингент и ничего не могут сделать.