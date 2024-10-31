Зеленский допустил использование Курской операции для дипломатических шагов

Украина в будущем может проводить операции, подобные Курской. Это будет происходить, если они окажут влиятельный эффект.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По словам Зеленского, Российская Федерация сейчас очень хочет, чтобы украинские войска покинули Курскую область. Для этого Россия там сосредоточила около 45 тысяч своих военных и будет увеличивать их количество.

"Им не хватает там войск, они тянут туда еще и северокорейских военных... Нам не нужна их территория, мы не собираемся там жить, захватывать их территории", – рассказал президент.

Зеленский заметил, что Украину не интересуют российские территории, а интересует возвращение собственных.

"Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", - подчеркнул он.

Курская операция ВСУ

ВСУ начали операцию в Курской области в августе, продвинулись на десятки километров и приняли около 100 населенных пунктов, создав буферную зону. Президент Зеленский назвал это превентивным ударом из-за планов РФ прорвать границу в Сумской области.