Новый максимум. НБУ рекордно повысил курс доллара и евро

Официальный курс доллара на 9 января установлен на уровне 42,9904 гривен, а евро - 50,1762 гривен.

bank.gov.ua

Офіційний курс долара з 1 січня 2026 року виріс на 64 копійки, а курс євро - на 39 копійок.

bank.gov.ua

Наличный рынок

Средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банках также растут на протяжение 8 января, к 16:00 они поднялись до 43,32 и 50,64 гривен. Эти значения на 25 копеек превышают стоимость валюты на наличном рынке 7 января.

Средние курсы покупки доллара и евро составляют 42,66 гривен (+0,21 гривна) и 49,88 гривен (0,19 гривен).

Межбанковский рынок

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января.

udinform.com

Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня). Результаты торгов 8 января будут опубликованы вечером - после завершения торговой сессии.