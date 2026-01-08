Новий максимум. НБУ рекордно підвищив курс долара і євро

Офіційний курс долара на 9 січня встановлено на рівні 42,9904 гривень, а євро - 50,1762 гривень.

bank.gov.ua

Офіційний курс долара з 1 січня 2026 року виріс на 64 копійки, а курс євро - на 39 копійок.

bank.gov.ua

Готівковий ринок

Середні курси продажу долара і євро в обмінниках і касах банках також зростають протягом 8 січня, до 16:00 вони піднялися до 43,32 і 50,64 гривень. Ці значення на 25 копійок перевищують вартість валюти на готівковому ринку 7 січня.

Середні курси купівлі долара і євро становлять 42,66 гривні (+0,21 гривня) і 49,88 гривні (0,19 гривні).

Міжбанківський ринок

На міжбанку внаслідок торгів 7 січня курс долара перебував на рівні 42,91 - 42,94 гривні за долар (купівля-продаж), що на 34 копійок вище за закриття торгової сесії 6 січня.

udinform.com

Курс євро на міжбанку становив 50,20-50,22 гривень (курс купівлі був вищим на 34 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня). Результати торгів 8 січня будуть опубліковані ввечері - після завершення торгової сесії.