663 тысячи гривен за ноутбук: что сделало новый MacBook Pro рекордно дорогим
Топовые конфигурации MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном стоят более 14 тысяч долларов США. Украинцам, желающим приобрести самую дорогую версию ноутбука, придется заплатить около 662 700 гривен.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Почему топовая версия нового ноутбука стала рекордно дорогой?
Ключевым фактором, сформировавшим итоговую цену флагманского ноутбука, стал гигантский объем накопителя.
Из-за длительного дефицита компонентов памяти на рынке, опция SSD на 16 терабайтов увеличивает итоговую стоимость устройства сразу на 7000 долларов (почти 318 850 гривен).
Технические характеристики максимальной комплектации:
- процессор M5 Max с 18-ядерным CPU и 40-ядерным графическим ускорителем GPU;
- 128 гигабайтов оперативной памяти (дополнительная опция стоит 2000 долларов США или ориентировочно 91 100 гривен);
- скоростной накопитель SSD объемом 16 терабайтов;
- дисплей с нанотекстурой для уменьшения бликов.
Разница в цене между самой доступной и дорогой версией нового MacBook Pro достигает 11 650 долларов США (около 530 645 гривен).
Для сравнения, настольный компьютер Mac Studio в максимальной конфигурации с чипом M5 Ultra и 512 гигабайтами ОЗУ стоит 29 799 долларов (около 1,35 млн гривен).
Читайте больше: Камера от Pro Max и устаревший экран: в сеть слили детали о новом iPhone 18e
Что еще нужно знать?
Помимо сенсорного OLED-дисплея с технологией Tandem OLED, флагманский MacBook Pro 2026 года получил обновленный дизайн.
Ноутбук стал тоньше и легче предшественников, получил функциональный вырез Dynamic Island и культовый световой логотип на задней крышке.
Презентация ноутбука состоялась на фоне активного обновления линейки гаджетов компании:
- представлены iPad Mini с OLED-дисплеем и обновлены моноблоки iMac на базе чипа M6;
- выпущен хаб HomeView для управления умным домом;
- анонсирована приставка Apple TV 4K с чипсетом A19 и колонка HomePod mini 2.