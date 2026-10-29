663 тисячі гривень за ноутбук: що зробило новий MacBook Pro рекордно дорогим

Топові конфігурації MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном коштують понад 14 тисяч доларів. Українцям, які захочуть придбати найдорожчу версію ноутбука, доведеться заплатити близько 662 700 гривень.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Чому топова версія нового ноутбука стала рекордно дорогою?

Головним чинником, який суттєво збільшив вартість максимальної конфігурації, став накопичувач SSD на 16 терабайтів. Його встановлення додає до ціни ноутбука 7000 доларів (майже 318 850 гривень).

Технічні характеристики максимальної комплектації:

процесор M5 Max із 18-ядерним CPU та 40-ядерним графічним прискорювачем GPU;

128 гігабайтів оперативної пам'яті (додаткова опція коштує 2000 доларів США або орієнтовно 91 100 гривень);

швидкісний накопичувач SSD об'ємом 16 терабайтів;

дисплей з нанотекстурою для зменшення відблисків.

Різниця в ціні між найдоступнішою та найдорожчою версією нового MacBook Pro сягає 11 650 доларів (близько 530 645 гривень).

Для порівняння, настільний комп'ютер Mac Studio у максимальній конфігурації з чипом M5 Ultra та 512 гігабайтами ОЗУ коштує 29 799 доларів (майже 1,35 млн гривень).

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Що ще слід знати?

Окрім сенсорного OLED-дисплея із технологією Tandem OLED, флагманський MacBook Pro 2026 року отримав оновлений дизайн.

Ноутбук став тоншим і легшим за попередників, отримав функціональний виріз Dynamic Island та культовий світловий логотип на задній кришці.

Презентація ноутбука відбулася на тлі активного оновлення лінійки гаджетів компанії: