Как украинцы спасали евреев от нацистов: достоинство под страхом смерти

14 мая Украина чествует людей, которых называют современными Праведниками – украинцев, спасавших евреев в годы Второй Мировой, когда еврейский народ был поставлен на грань уничтожения. О том, кто такие Праведники народов мира и Украины – в колонке соосновательницы проекта "Слово Праведника" Маргариты Ормоцадзе-Яковлевой для РБК-Украина.

Недавно крупные немецкие корпорации выступили с совместным заявлением, в котором признали свою вину в получении Гитлером власти в Германии. Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche, Bayer, BASF, Evonik, Siemens и другие признали это официально после посещения церемонии памяти жертв Холокоста, посвященной 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

С 1930-х начались ограничения в правах еврейского населения Германии. Одними из первых шагов стало массовое увольнение работников еврейского происхождения из всех немецких компаний. Однако это не остановило поддержку, которую крупные компании оказывали нацистской партии. Постепенно ограничение прав трансформировалось в ограничение права на жизнь.

На фоне таких новостей как массовое раскаяние немецкого крупного бизнеса, более ценными становятся все истории о Праведниках мира – людях, которые спасали евреев и чьи подвиги признаны еврейским народом.

Кто такие Праведники народов мира

Праведниками народов мира в Вавилонском Талмуде, история которого насчитывает более 2 тысяч лет, называют людей нееврейского происхождения, которые вели чистую жизнь и сделали большое добро для евреев. После Холокоста, или как называют в еврейской традиции, Шоа (в переводе с иврита – "катастрофа"), Израиль начал разыскивать своих спасителей для почитания.

Был принят закон, согласно которому Праведники народов мира признавали людьми, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны. Понимая, что спасают именно евреев, а не просто партизан или политически несогласных, и что по законам Третьего Рейха это грозит казнью спасителю.

На сегодня Мемориал Яд Вашем в Иерусалиме признает более 28 тысяч случаев, когда спасители евреев являются Праведниками мира. Это не означает, что это все известные истории, а лишь то, что столько неевреев на сегодня были признаны достойными звания Праведников мира.

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Наиболее известный из них – немецкий магнат Оскар Шиндлер и его жена Эмилия, известные на весь мир благодаря звездному фильму Стивена Спилберга. Они спасли в Кракове более 1000 евреев. Праведницей мира является Алиса фон Баттенберг, немецкая и греческая принцесса, которая в годы Второй мировой укрывала в Афинах еврейскую семью Коэн. Ее внук – король Великобритании Чарльз III.

Среди Праведников мира – люди всех национальностей, конфессий и профессий тогдашней Европы. Священники, как киевская семья Глаголевых, спасших много людей от гибели в Бабьем Яру. Миллиардеры, как шведский дипломат Рауль Валленберг, член самой богатой семьи Швеции, спасавший тысячи евреев Венгрии.

Киевляне Алексей и Татьяна Глаголевы, которые спасли много евреев от гибели в Бабьем Яру

Депутаты, такие как болгарин Дмитрий Пешев, который остановил депортацию 50 тысяч болгарских евреев в лагеря смерти. Простые люди, не умеющие писать, такие как мариупольчанка Настя Фомина, которая, спасаясь от Голодомора, пришла в Киев и стала нянечкой в киевской семье Кац. 29 сентября 1941 года она выведет из марша смерти в Бабий Яр 4-летнего Цезаря Каца.

Это врачи, такие как Василий Михайловский из Кропивницкого, который прятал своих еврейских жену Цилю и тещу Песю в морге и развешивал вокруг таблички на немецком "Осторожно, тиф!", чтобы немцы боялись делать обыски.

Украинские Праведники и современная война

2,7 тыс из Праведников народов мира – украинцы. Живые сейчас четыре украинских Праведника народов мира. Василий Назаренко, Катерина Шеремета, Оксана Антипчук Дейнко и Лидия Савчук. Также есть многочисленные семьи Праведников мира, их вдов, детей, внуков и тому подобное.

В начале большой войны, в феврале 2022 года, несмотря на приглашение выехать за границу, большинство из них отказались. Оставаясь в близких к фронту местах, таких как Харьков. Например, Евгений Ищенко, сын Праведника мира Станислава Ищенко, не выезжал из Харькова с начала войны. Его отец спас в Шоа на Житомирщине 312 евреев.

В Белозерке на Донбассе остается семья Праведницы мира Нины Синолицыной. В Павлограде – дочь Праведников мира Натаровых Ираида. На сегодня российские обстрелы разрушили в Белозерске и Павлограде почти треть зданий.

В Киеве остаются более десяти семей Праведников народов мира, среди которых – Лариса Шулежко, дочь репрессированного НКВД в 1930-е Православного священника, и Праведницы мира Александры Шулежко. Когда родные для них Черновцы были оккупированы немцами, Александра Шулежко создала дом для сирот, спасая детей от голода и холода.

Александра Шулежко

Среди почти 70 детей были и евреи, которым Александра подделала документы. Все годы оккупации она прятала 25 маленьких евреев, спасая их всех. А из-за того, что ее дом для сирот функционировал официально при немцах, советская власть лишила ее прав на достойную работу и на протяжении всей ее жизни ставила в вину ее пребывание в оккупации. В начале 1990-х спасенные евреи обратились в Яд Вашем, который признал Александру Шулежко Праведницей мира. Ее дочь Лариса сейчас живет в Киеве.

Сейчас почти в каждой второй семье Праведников мира есть кто-то в ВСУ. Летом прошлого года пропал без вести украинский солдат, внук Праведников мира Андрея и Екатерины Галич из Тарандинцев на Полтавщине. Семья верит, что он вернется живым.