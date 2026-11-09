ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Более 100 тысяч приложений уже поддерживают iPhone Duo: что изменилось в App Store

11:13 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Более 100 тысяч приложений уже поддерживают iPhone Duo: что изменилось в App Store Техногиганты массово обновляют софт под новый iPhone Duo (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

iPhone Duo от Apple столкнулся с дефицитом, однако интерес разработчиков к новому устройству только растет. В App Store уже появилось более 100 тысяч приложений, специально адаптированных под возможности гаджета.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на TechCrunch.

Почему программа для сложного экрана стала критической?

В начале продаж аналитики критиковали новый гаджет от Apple из-за нехватки приложений, специально оптимизированных под новый формат. Однако ситуация меняется с молниеносной скоростью.

Купертино официально объявляет о важном рубеже - в App Store уже доступно более 100 тысяч приложений, созданных специально для iPhone Duo, и ежедневно этот список пополняется тысячами новых программ.

Главная проблема неоптимизированного софта заключалась в том, что такие программы вынуждены отображать неприглядные черные полосы по бокам экрана. Это не только тратило драгоценную площадь дисплея, но и часто скрывало важные функции по дополнительным меню.

Среди свежих программ, получивших адаптацию под новый формфактор, уже заметили:

  • Офисные пакеты и услуги связи от Microsoft (Word, Outlook) и Zoom.
  • Спортивные приложения платформ NBA и NHL.
  • Популярны платформы для шопинга Etsy и LTK.
  • Инструменты производительности Goodnotes и Extra.
  • Профессиональное приложение для камеры Halide Mark III.

Они присоединились к сервисам, которые уже были адаптированы ранее - Netflix, YouTube, Instagram и WhatsApp.

Читайте больше: Рекорд среди сложных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo

Глобальная помощь разработчикам и безумный спрос

Чтобы ускорить процесс перехода на новый формат, Apple развернула масштабную поддержку создателям софта.

Так, более 2 000 разработчиков посетили более 50 воркшопов, которые компания провела в 19 городах по всему миру. Специалисты могли работать с устройствами напрямую при поддержке инженеров Apple.

В то же время iPhone Duo оказался гораздо популярнее, чем ожидали аналитики. Спрос на новинку был настолько высоким, что первые партии раскупили через несколько часов после старта предзаказов, а сроки доставки следующих заказов уже сместились на 2027 год.

Во время последнего финансового отчета руководство Apple призналось, что сейчас трудно спрогнозировать, когда удастся преодолеть производственные ограничения.

Не пропустите интересное: Секретные тесты: Apple готовит iPhone Duo 2 с подэкранным Face ID

Масштабная волна обновления софта: кто на очереди?

В Купертино также сообщили, что готовят к выпуску ряд масштабных обновлений.

Оптимизацию под iOS 27 и новый формфактор получат Spotify, стриминговые платформы Tubi, CBS и BBC iPlayer, а также мобильные приложения ChatGPT, Microsoft Copilot, Canva, Tinder, Duolingo, Strava и многие другие.

Некоторые из этих обновлений еще находятся на этапе развертывания. Да, обзорные образцы Spotify пока все еще демонстрируют черные полосы на экране, однако появление официального анонса от Apple гарантирует быстрый выход исправлений для пользователей.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iPhone AppStore
Новости
Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться в рамках мирной сделки
Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться в рамках мирной сделки
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко