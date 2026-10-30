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Трещины на экране и слабые камеры: за что покупатели массово критикуют iPhone Duo

14:16 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Трещины на экране и слабые камеры: за что покупатели массово критикуют iPhone Duo iPhone Duo разочаровал покупателей (коллаж: РБК-Украина)
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Первый складной смартфон Apple уже успел разочаровать часть пользователей: владельцы массово сообщают о дефектах экрана, перегреве и проблемах с приложениями. Гаджет также критикуют за слабые камеры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Поломки внутреннего дисплея и технические сбои

Самой серьезной проблемой стало появление трещин на внутренней панели.

Владельцы нового гаджета отмечают, что перед поломкой слышат характерный хруст в механизме шарнира, после чего вдоль линии изгиба появляется большая трещина, а часть экрана перестает работать.

Эксперты из iFixit ранее отмечали, что причиной является механическое напряжение или трение внутренних слоев панели.

В комментарии журналистам представители Apple заявили, что знают о проблеме, затрагивающей "небольшое количество устройств", и призывают клиентов обращаться в сервисные центры.

Среди других дефектов пользователи выделяют

Неоптимизированные приложения: большинство популярных банковских утилит, соцсетей и игр отображаются с черными полосами по бокам, а браузер Safari оставляет слишком много пустого пространства.

Сильный перегрев: новая система охлаждения с испарительной камерой отводит тепло от процессора A20 Pro на корпус, из-за чего смартфон становится горячим даже во время обычного просмотра новостей или беспроводной зарядки.

Программные ошибки: версия системы iOS 27.2 демонстрирует баги в выравнивании камеры, работе выреза Dynamic Island и случайных срабатываниях сенсора.

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Слабые камеры

Подверглась критике и система из четырех камер. Напомним, что мартфон оснащен 12-мегапиксельной наружной селфи-камерой, 4-мегапиксельным сенсором под внутренним экраном и 48-мегапиксельным основным модулем со сверхшироугольным объективом.

Покупатели, ранее пользовавшиеся моделями серии Pro, выражают недовольство отсутствием телеобъектива и низким качеством цифрового зума, сильно теряющего четкость уже после увеличения 2x.

Подэкранная 4-мегапиксельная камера обеспечивает только базовое качество для видеозвонков - пользователи считают это неприемлемым для гаджета премиум-сегмента.

Остается надеяться, что в следующих поколениях iPhone Duo Купертино учтет недоработку и улучшит качество недешевого гаджета.

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