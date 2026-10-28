RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Новый iMac ускорил работу графики на 200%: Apple представила компьютер с чипом M6

10:11 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple показала новый iMac с чипом M6 (коллаж: РБК-Украина)

Apple официально представила обновленный 24-дюймовый ПК iMac. Новинка получила новые фирменные чипсеты M6, обеспечившие рекордный прирост графической мощности и возможности работы с искусственным интеллектом.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Апгрейд производительности - в чем фишка нового iMac?

Главным обновлением ПК стала его внутренняя внутренность. Вместо ожидаемого процессора поколения M5, разработчики оснастили устройство чипсетом M6 в версиях на 10 и 12 ядер.

Согласно бенчмаркам, 12-ядерная версия обеспечивает почти 40 процентов прироста производительности центрального процессора и более 200 процентов повышения скорости графического процессора.

Представители Apple также отмечают, что новый настольный компьютер демонстрирует в пять раз более быструю обработку задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве по сравнению с модификациями на чипах M4.

Пропускная способность памяти достигает 170 гигабайтов в секунду, а накопитель SSD работает вдвое быстрее предыдущего поколения.

Не пропустите: Самое большое обновление в истории: Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном

Технические характеристики

Несмотря на значительные изменения в производительности, внешний вид устройства остался полностью идентичен предыдущей версии.

Устройство оснащено 24-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4480×2520 пикселей, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 герц.

Благодаря новому фирменному чипу N1, моноблок получил поддержку самых современных беспроводных стандартов:

  • беспроводная связь Wi-Fi 7;
  • модуль Bluetooth 6.0;
  • протокол для умного дома Thread.

Модели с 10-ядерным процессором оснащаются двумя портами Thunderbolt 4, тогда как версии с 12-ядерным чипсетом имеют четыре соответствующих разъема.

Apple обновила легендарный iMac (фото: Apple)

Читайте больше: Новая macOS 27.2 получила скрытую подсказку: Apple готовит сенсорные MacBook

Цвета, комплектации и цена

Устройство доступно в 7 ярких цветах корпуса: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом.

Базовая версия 24-дюймового iMac оценивается в 1499 долларов. За эту сумму покупатели получают 10-ядерный процессор, 2 порта Thunderbolt 4, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

В топовых конфигурациях пользователям доступно до 32 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью до 2 терабайтов, стекло с нанотекстурным покрытием для уменьшения бликов, а также сетевой адаптер Ethernet на 2.5 гигабита.

Первые поставки оформленных предварительных заказов начнутся 6 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AppleГаджетыКомпьютеры