Выведет из тупика за 5 шагов: Украина готовит проект реформы ОБСЕ
Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министр (во время брифинга с финской коллегой Элиной Валтонен - ред.) отдельно отметил принципиальность Финского председательства ОБСЕ и выразил благодарность за приглашение президента Украины к онлайн-выступлению на заседании, посвященном 50-й годовщине Хельсинкского Заключительного акта", - говорится в сообщении МИД.
По словам Себиги, Украина вскоре предложит комплексную реформу ОБСЕ - пять шагов, которые способны вывести организацию из тупика.
"Мир, безопасность и справедливость в регионе ОБСЕ - неделимы. Восстанавливая их для Украины, мы восстанавливаем их для каждой миролюбивой страны", - заявил глава МИД Украины.
Напомним, 1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду. Страна заявила, что сосредоточится на соблюдении принципов ОБСЕ и поддержке Украины.
Украина и ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по вопросам безопасности, имеющая статус наблюдателя в ООН. Организация объединяет 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.
После распада Советского Союза Верховная Рада Украины, по правопреемству, с 30 января 1992 года стала полноправным членом Парламентской ассамблеи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. С тех пор Украина участвует в работе всех коллективных руководящих органов организации, выработке и принятии ими решений по различным вопросам ее деятельности.