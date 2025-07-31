Выведет из тупика за 5 шагов: Украина готовит проект реформы ОБСЕ

Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр (во время брифинга с финской коллегой Элиной Валтонен - ред.) отдельно отметил принципиальность Финского председательства ОБСЕ и выразил благодарность за приглашение президента Украины к онлайн-выступлению на заседании, посвященном 50-й годовщине Хельсинкского Заключительного акта", - говорится в сообщении МИД.

По словам Себиги, Украина вскоре предложит комплексную реформу ОБСЕ - пять шагов, которые способны вывести организацию из тупика.

"Мир, безопасность и справедливость в регионе ОБСЕ - неделимы. Восстанавливая их для Украины, мы восстанавливаем их для каждой миролюбивой страны", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, 1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду. Страна заявила, что сосредоточится на соблюдении принципов ОБСЕ и поддержке Украины.